Falleció a los 72 años Carlos Regino Delacroix

El jubilado, oriundo de Coronel Pringles y vecino del Microcentro, falleció hoy a los 72 años. Sus restos son velados en España 2942 y serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.

Se participa con profundo pesar el fallecimiento de Carlos Regino Delacroix, ocurrido en Olavarría hoy, sábado 1 de noviembre de 2025, a la edad de 72 años.

Carlos Regino se desempeñaba como Jubilado, era oriundo de Coronel Pringles, y residía en el Microcentro de nuestra ciudad.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos Daniel y Daiana, sus hijos políticos Débora y Carlitos, sus nietos Abril, Dylan, Keila y Roma, sus hermanos, sus sobrinos, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D “. Horario: Hoy, sábado 1 de noviembre, de 10:30 a 13:30 hs.

España 2942, Departamento “D “. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Cremación: Crematorio Pinos de Paz .

Crematorio . Día y Hora: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.