Falleció a los 72 años Carlos Regino Delacroix

El jubilado, oriundo de Coronel Pringles y vecino del Microcentro, falleció hoy a los 72 años. Sus restos son velados en España 2942 y serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.
Se participa con profundo pesar el fallecimiento de Carlos Regino Delacroix, ocurrido en Olavarría hoy, sábado 1 de noviembre de 2025, a la edad de 72 años.
Carlos Regino se desempeñaba como Jubilado, era oriundo de Coronel Pringles, y residía en el Microcentro de nuestra ciudad.
Participan de su fallecimiento: Sus hijos Daniel y Daiana, sus hijos políticos Débora y Carlitos, sus nietos Abril, Dylan, Keila y Roma, sus hermanos, sus sobrinos, y demás deudos.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: España 2942, Departamento “D “.
- Horario: Hoy, sábado 1 de noviembre, de 10:30 a 13:30 hs.
- Responso: Capilla Ardiente.
- Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
- Día y Hora: A confirmar.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.