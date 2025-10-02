Falleció a los 71 años César Omar Valcarcel, comerciante y vecino del Centro

6 horas ago Necrológicas

El olavarriense, esposo, padre y abuelo, falleció este 1 de octubre. Sus restos están siendo velados en España 2942 y serán cremados en Pinos de Paz.

 

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de César Omar Valcarcel, ocurrido en Olavarría el 1 de octubre de 2025, a la edad de 71 años.

César era un reconocido comerciante, oriundo de Olavarría y vecino de la zona Centro de la ciudad.

Su partida es lamentada por su esposa Norma Vitale; sus hijos Gastón y Martín Valcarcel; su hija política Analía Rocco; sus nietos Agustín, Juana, Nicolás y Emma Valcarcel; y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

 

Servicio de Sepelio

 

  • Velatorio: España 2942, Departamento “D”. El velatorio comienza hoy, jueves 2 de octubre, a las 8:00 horas y finaliza a las 14:00 horas.
  • Responso: Capilla Ardiente.
  • Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
  • Día y Hora de Cremación: A confirmar.
