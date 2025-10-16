Falleció a los 48 años Waldo Ezequiel Hernández, “Chipi”

El 16 de octubre de 2025, falleció en Olavarría Waldo Ezequiel Hernández, a la edad de 48 años. Conocido como “Chipi”, era oriundo y vecino de Sierras Bayas, donde se desempeñaba como metalúrgico.
Participan de su fallecimiento su esposa, Florencia Nahir Quiroga; sus hijos, Lucero Hernández y Agustín Hernández; su nieto, cuñados, sobrinos, primos y demás familiares.
El velatorio se está llevando a cabo en la Sala velatoria de Sierras Bayas, Departamento “A”. El responso se realizará en la Capilla Ardiente.
Sus restos serán inhumados en el Cementerio Municipal de Sierras Bayas el viernes 17 de octubre de 2025, a las 8:30 horas.