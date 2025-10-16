Falleció a los 48 años Waldo Ezequiel Hernández, “Chipi”

El 16 de octubre de 2025, falleció en Olavarría Waldo Ezequiel Hernández, a la edad de 48 años. Conocido como “Chipi”, era oriundo y vecino de Sierras Bayas, donde se desempeñaba como metalúrgico.

​Participan de su fallecimiento su esposa, Florencia Nahir Quiroga; sus hijos, Lucero Hernández y Agustín Hernández; su nieto, cuñados, sobrinos, primos y demás familiares.

​El velatorio se está llevando a cabo en la Sala velatoria de Sierras Bayas, Departamento “A”. El responso se realizará en la Capilla Ardiente.

​Sus restos serán inhumados en el Cementerio Municipal de Sierras Bayas el viernes 17 de octubre de 2025, a las 8:30 horas.