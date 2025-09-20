Falleció a los 47 años Cristian Andrés Lario

El 20 de septiembre de 2025, falleció en Olavarría Cristian Andrés Lario, a la edad de 47 años. Lario, quien era un empleado metalúrgico y vivía en el barrio Coronel Dorrego, era oriundo de la ciudad.

​Le sobreviven su esposa, Natalia Cancina; sus hijos, Milagros, Braian y Wanda; sus hijos políticos, Marcelo Leguizamón y Nicolás García; sus nietos, Tatiana, Román, Lorenzo y Renata; sus padres, Cristina Moyano y Raúl Casquero; sus hermanos, Nicolás, Florencia, Nadia y Ruth, y demás familiares.

​El velatorio se lleva a cabo en España 2942, Departamento “C”. El responso se realizará en la Capilla Ardiente.

​Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el domingo 21 de septiembre a las 08:30 horas.