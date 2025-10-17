Falleció a los 35 años Daniela Fabiana Prado de Díaz

Con profundo dolor se comunica el fallecimiento de Daniela Fabiana Prado de Díaz, ocurrido en Olavarría el 17 de octubre de 2025, a los 35 años de edad.

Daniela era ama de casa, nacida en Olavarría y vecina del barrio Hipólito Irigoyen, muy querida por su familia y allegados.

Su partida es lamentada por su esposo Carlos Alberto Díaz; sus hijas Milagros, Brisa, Ámbar y Ariadna Díaz; sus padres Daniel Prado y Jaquelina Taborda; sus hermanos Ezequiel y Hilary Prado, sus tías y demás deudos, quienes participan con profundo pesar de su fallecimiento.

Servicio de sepelio:

Velatorio: España 2942, Dpto. “D”.

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

🕊️ Día y hora: Sábado 18 de octubre de 2025, a las 9:30 hs.