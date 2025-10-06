Falleció a los 34 años María Belén Molinate, “Rusa”

La joven olavarriense falleció este 5 de octubre a los 34 años en La Plata. Sus restos serán inhumados hoy lunes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de María Belén Molinate, conocida cariñosamente como “Rusa“, ocurrido en La Plata el 5 de octubre de 2025, a la edad de 34 años.

María Belén era empleada, oriunda de Olavarría y vecina del Barrio Hipólito Yrigoyen.

Su partida es lamentada por su madre María Elsa Luna; su padre del corazón, Fabio; sus hermanos Gisele y Fabio; sus sobrinos Bautista, Amadeo y Nicolás, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “C”. El velatorio comenzó el domingo a las 18:00 horas.

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Cementerio Loma de Paz. Día y Hora de Inhumación: Hoy, lunes 6 de octubre de 2025, a las 10:30 horas.