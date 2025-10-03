Falleció a los 30 años Carlos Gabriel Fernando, vecino de Villa Floresta

El olavarriense falleció este 3 de octubre a los 30 años. Sus restos serán inhumados mañana sábado en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Carlos Gabriel Fernando, conocido cariñosamente como “Negro” o “Kity“, ocurrido en Olavarría el 3 de octubre de 2025, a la edad de 30 años.

Carlos era un albañil oriundo de Olavarría y vecino del Barrio Villa Floresta.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “A”. El velatorio comenzó hoy, viernes 3 de octubre, a las 17:00 horas .

España 2942, Departamento “A”. El velatorio . Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Cementerio Loma de Paz. Día y Hora de Inhumación: Mañana, sábado 4 de octubre de 2025, a las 10:30 horas.