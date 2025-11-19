El vecino de Barrio Manuel Belgrano, oriundo de Espigas, está siendo velado en la sala D de España 2942. Sus restos serán inhumados mañana jueves 20 de noviembre a las 10:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Rufino Jorge Delaude “Corto”, ocurrido en Olavarría el día de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025, a la edad de 83 años.

Rufino Jorge era Jubilado de la Fábrica LOSA, nacido en Espigas y vecino del barrio Manuel Belgrano.

Participan de su fallecimiento sus hermanos, sus sobrinos y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «D». Horario: Habilita de 19:00 hs. a 23:00 hs. Reabre mañana a las 8:00 hs.

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Mañana, jueves 20 de noviembre de 2025 , a las 10:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.