El vecino de Barrio Sarmiento, oriundo de Bolívar, falleció ayer en Olavarría. Sus restos están siendo velados en la sala B de España 2942. La inhumación se realizará hoy, viernes 28 de noviembre, a las 12:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Rodolfo Aníbal Cepeda “Petiso”, ocurrido en Olavarría el día de ayer, jueves 27 de noviembre de 2025, a la edad de 98 años.

Rodolfo Aníbal era Jubilado y Pensionado, nacido en Bolívar y vecino del barrio Sarmiento.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos Elba Raquel, Iris Alicia, Rodolfo Aníbal y Ricardo Cepeda; hijos políticos; nietos; nietos políticos; bisnietos, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «B».

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Hoy, viernes 28 de noviembre , a las 12:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.