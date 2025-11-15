La jubilada, nacida en Azul, falleció ayer a los 82 años. Por voluntad familiar, no habrá velatorio ni responso. Sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz.

Se comunica el sensible fallecimiento de Marta Beatriz Bermay, viuda de de la Torre, ocurrido en Olavarría el día de ayer, viernes 14 de noviembre de 2025, a la edad de 82 años.

Marta Beatriz era Jubilada y Pensionada, nacida en la ciudad de Azul y vecina de la localidad de Sierras Bayas.

Participan con dolor de su fallecimiento: Sus hijos Oscar, Mónica, Mario y Marianela de la Torre; su hijo político Héctor Daniel Valente; sus nietos; sus nietos políticos; sus bisnietos; sus hermanos; y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Por voluntad familiar, no se realizará velatorio ni responso.

Cremación: Crematorio Pinos de Paz.

Día y Hora: A confirmar.

Servicio Adherido a: Coopelectric.