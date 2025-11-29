La vecina de Villa Floresta, oriunda de Olavarría, falleció hoy. Sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en horario a confirmar.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de María Rosa D’ Oliveira Duque, ocurrido en Olavarría el día de hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, a la edad de 86 años.

María Rosa era Jubilada, nacida en Olavarría y vecina del barrio Villa Floresta.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Sin Velatorio ni Responso.

Cremación: Crematorio Pinos de Paz.

Día y Hora: A confirmar.

Servicio Adherido a: Coopelectric