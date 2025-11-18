La vecina de Pueblo Nuevo, oriunda de Rauch, falleció hoy en Olavarría. Por decisión familiar, no habrá velatorio ni responso, y sus restos serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.
Olavarría. Se comunica el sensible fallecimiento de María Nelly Estanislada Lisiecki vda. de Piu, ocurrido en Olavarría el día de hoy, martes 18 de noviembre de 2025, a la edad de 91 años.
María Nelly era Jubilada Docente y Pensionada, nacida en Rauch y vecina del barrio Pueblo Nuevo de Olavarría.
Participan de su fallecimiento sus familiares y demás deudos.
Servicio de Sepelio
Por voluntad familiar, no se realizará velatorio ni responso.
-
Inhumación: Crematorio Pinos de Paz.
-
Día y Hora: A confirmar.