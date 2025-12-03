La jubilada de 70 años, oriunda de Pehuajó, falleció hoy. Sus restos están siendo velados en la sala D de España 2942. La inhumación se realizará mañana, jueves 4 de diciembre, a las 9:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de María Luján Massa de Linares, ocurrido en Olavarría el día de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025, a la edad de 70 años.

María Luján era Jubilada, nacida en Pehuajó y vecina del Barrio Los Robles.

Participan de su fallecimiento: Su esposo Jorge Roberto Linares; sus hijos Nelba, Fernando, Vilma y Belén Linares; sus nietos Ignacio, Camila, Kevin, Lautaro, Leonel y Genaro, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «D». Horario: El velatorio comienza a las 17:00 horas.

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Mañana, jueves 4 de diciembre , a las 09:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.