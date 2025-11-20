La vecina de Barrio San Vicente y oriunda de Chillar está siendo velada en la sala E de España 2942. Sus restos serán inhumados hoy, jueves 20 de noviembre, a las 11:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Leonor Calvo Arias vda. de Solle «Coca», ocurrido en Olavarría el día de ayer, miércoles 19 de noviembre de 2025, a la edad de 92 años.

Leonor era Jubilada y Pensionada, nacida en Chillar y vecina del barrio San Vicente de Olavarría.

Participan de su fallecimiento: Su hermana Esther Calvo Arias; sus sobrinos Harmut y Carmen Riess, Silvia, Cristina y Bernardo Olivetto; sus sobrinos nietos y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «E». Comienzo: Hoy, jueves 20 de noviembre, a las 8:00 hs.

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Hoy, jueves 20 de noviembre , a las 11:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.