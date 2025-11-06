La vecina del Barrio Belgrano de Olavarría falleció hoy. Sus restos son velados mañana en España 2942 y serán cremados en Pinos de Paz.

Se comunica el fallecimiento de Emma Josefa Suárez de González, conocida cariñosamente como “Pepa”, ocurrido en Olavarría hoy, jueves 6 de noviembre de 2025, a la edad de 89 años.

Emma Josefa era Jubilada, oriunda de Olavarría y residía en el Barrio Belgrano de la ciudad.

Participan de su fallecimiento: Su esposo Julián Roque González, sus hijos Daniel, Luis y Rosana, hijos políticos, nietos, sus acompañantes Blanca, Ingrid y Luciana, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “E”. Horario: Comienza mañana, viernes 7 de noviembre, a las 08:00 hs. y finaliza a las 10:00 hs.

España 2942, Departamento “E”. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Cremación: Crematorio Pinos de Paz .

Crematorio . Día y Hora: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.