La querida vecina del Barrio AOMA, oriunda de Olavarría, está siendo velada en España 2942. Sus restos serán inhumados mañana, jueves 13 de noviembre, en Loma de Paz.

Se informa con profundo pesar el fallecimiento de Elba Florinda Álvarez vda. de Perglione, ocurrido hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025, en Olavarría, a la edad de 59 años.

Elba Florinda era Pensionada, oriunda de Olavarría y residía en el Barrio AOMA. Deja un extenso círculo familiar, incluyendo ocho hijos y diez nietos.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos Alejandra, Marcelo, Betiana, María José, Ximena, Martín, Agustín y Lourdes; sus diez nietos; hijos políticos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “F”.

España 2942, Departamento “F”. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora: Mañana, jueves 13 de noviembre, a las 8:30 horas.