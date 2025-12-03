La vecina de Sierra Chica, oriunda de Olavarría, falleció ayer. Sus restos están siendo velados en la sala D de España 2942. La inhumación se realizará hoy, miércoles 3 de diciembre, a las 11:30 horas en el Cementerio Municipal de Olavarría.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Edith Margot Castellano vda de Occhi, ocurrido en Olavarría el día de ayer, martes 2 de diciembre de 2025, a la edad de 87 años.

Edith Margot era Jubilada, nacida en Olavarría y vecina de Sierra Chica.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos Carlos, Sergio y Nadia; hijos políticos, nietos y demás familiares.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «D». Horario: La sala se encuentra habilitada a partir de las 07:00 horas.

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Municipal de Olavarría.

Día y Hora: Hoy, miércoles 3 de diciembre , a las 11:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.