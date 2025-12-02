La jubilada, oriunda de Olavarría, falleció hoy. Sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz el jueves 4 de diciembre a las 12:30 horas. No habrá velatorio ni responso.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Dora Elena Celso viuda de Bellingeri, ocurrido en Olavarría el día de hoy, martes 2 de diciembre de 2025.

Dora Elena era Jubilada, nacida en Olavarría y vecina del barrio Luján.

Participan de su fallecimiento: Su hijo Antonio; su hija política Susana; sus nietos, nietos del corazón, sobrinos, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

  • Sin Velatorio ni Responso.

  • Cremación: Crematorio Pinos de Paz.

  • Día y Hora: Jueves 4 de diciembre, a las 12:30 horas.

  • Servicio Adherido a: Coopelectric.

