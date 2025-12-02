La ama de casa de 54 años, oriunda de Olavarría, falleció hoy. Sus restos serán velados en la sala C de España 2942 y la inhumación se realizará mañana, miércoles 3 de diciembre, a las 9:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Blanca Patricia Maldonado, ocurrido en Olavarría el día de hoy, martes 2 de diciembre de 2025, a la edad de 54 años.

Blanca Patricia era Ama de Casa, nacida en Olavarría y vecina del barrio Juan Martín de Pueyrredón.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «C».

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Mañana, miércoles 3 de diciembre, a las 09:30 horas.