El jubilado, oriundo de Olavarría, está siendo velado hoy en la sala A de España 2942. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz a las 10:30 horas.
Se comunica el sensible fallecimiento de Alfredo Rubén Colón, ocurrido en Olavarría el día de ayer, domingo 16 de noviembre de 2025, a la edad de 75 años.
Alfredo Rubén Colón era Jubilado y había nacido en Olavarría.
Servicio de Sepelio
Velatorio: España 2942, Departamento “A”.
Horario: De 12:00 a 14:00 horas (hoy, lunes 17 de noviembre).
Responso: Capilla Ardiente.
Inhumación: Cementerio Loma de Paz.
Día y Hora: Hoy, lunes 17 de noviembre, a las 10:30 horas.