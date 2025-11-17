El jubilado, oriundo de Olavarría, está siendo velado hoy en la sala A de España 2942. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz a las 10:30 horas.

Se comunica el sensible fallecimiento de Alfredo Rubén Colón, ocurrido en Olavarría el día de ayer, domingo 16 de noviembre de 2025, a la edad de 75 años.

Alfredo Rubén Colón era Jubilado y había nacido en Olavarría.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “A”. Horario: De 12:00 a 14:00 horas (hoy, lunes 17 de noviembre).

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Hoy, lunes 17 de noviembre, a las 10:30 horas.