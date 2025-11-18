La red social de Elon Musk se volvió inaccesible en la mañana del martes 18 de noviembre, tanto en su versión web como móvil, debido a una interrupción masiva. El incidente se alinea con una falla global del proveedor de infraestructura digital Cloudflare, que también impactó a ChatGPT y League of Legends.

La red social X (anteriormente Twitter), propiedad de Elon Musk, experimentó una caída global masiva durante la mañana del martes 18 de noviembre de 2025. Millones de usuarios en América y Europa se quedaron sin acceso a la plataforma, reportando problemas de carga e intermitencia que escalaron hasta la inaccesibilidad total del servicio.

Según datos de Downdetector, los reportes significativos comenzaron alrededor de las 6:35 a. m. (hora Colombia/Ecuador) y 12:25 p. m. (hora peninsular española), afectando la versión web (80% de los reportes) y la aplicación móvil.

El Problema se Extiende a Cloudflare y Otros Servicios

La interrupción de X no fue un caso aislado. El incidente coincidió con una falla global en la infraestructura digital provista por Cloudflare, una empresa crítica para la estabilidad de una gran proporción del tráfico de internet.

La caída en Cloudflare provocó una afectación en cadena a una amplia variedad de servicios online, evidenciando la dependencia de las plataformas digitales en unos pocos proveedores clave.

Servicios Digitales Afectados:

X (Twitter): Inaccesibilidad total y fallos de carga.

ChatGPT: El servicio de inteligencia artificial reportó bloqueos.

League of Legends: El videojuego sufrió fallos graves de conectividad.

Otras aplicaciones: Se registraron interrupciones en servicios como Letterboxd.

Cloudflare comunicó que investiga una anomalía relacionada con tareas de mantenimiento programado, aunque la causa técnica exacta sigue bajo análisis.

Hasta el momento de la publicación del artículo, el servicio de X y otros servicios impactados no se habían restablecido por completo, generando incertidumbre en la comunidad digital ante la falta de información oficial sobre los plazos de normalización.