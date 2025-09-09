FACSO dictará nuevos talleres gratuitos para personas mayores en Olavarría

En la semana del 15 de septiembre comenzarán a dictarse los talleres del Programa Universitario de Personas Mayores (PUPEMA), que depende de la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO-UNICEN).

Las propuestas se llevarán adelante de forma gratuita en el Centro Cultural Universitario, ubicado en San Martín 1955. El Programa Universitario de Personas Mayores de la FACSO tiene como objetivo generar espacios socio educativos a partir de la realización de talleres y actividades culturales destinadas a personas mayores.

No es necesario acreditar formación previa ni títulos para participar de la propuesta ya que la premisa que sustenta el espacio busca garantizar la educación permanente a lo largo de la vida y también propiciar la vinculación con otras organizaciones de la comunidad.

Todos los talleres se desarrollarán de manera presencial, y para realizar consultas o inscribirse quienes estén interesados/as deben escribir al WhatsApp 02284-15500331.

Propuestas

Taller de uso básico de Smartphones e Inteligencia Artificial

Docente: Prof. Micaela González.

Día y horario: miércoles de 14 a 16 hs. Inicia el 17 de septiembre.

Duración: 2 meses.

Lugar: Centro Cultural Universitario, San Martín 1955.

En la sociedad actual, la tecnología ocupa un lugar cada vez más preponderante y esencial en la vida cotidiana. Su adecuado uso tiene el potencial de mejorar significativamente la calidad de vida, especialmente en los adultos mayores, quienes muchas veces enfrentan desafíos para integrarse al entorno digital.

Este taller busca promover la inclusión tecnológica, proporcionando herramientas prácticas que les permitan utilizar smartphones y aprovechar las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial (IA) en diversas actividades diarias.

Taller de Cultura y Turismo

Docente: Prof. Milagros Telechea.

Día y horario: Jueves de 14 a 16 hs. Inicia el jueves 18 de septiembre.

Duración: 2 meses.

Lugar: Centro Cultural Universitario, San Martín 1955.

La cultura y el turismo son herramientas trascendentales para promover la identidad personal y colectiva, fortalecer un sentido de pertenencia e impulsar el aprendizaje continuo.

A través del tratamiento de estas dos temáticas, se brinda que los adultos mayores reconstruyan su propio acervo cultural que han construido a lo largo de sus vidas. Además, conocer y comprender sobre cuestiones culturales, turísticas y recreativas les permite ser sujetos activos y mantenerse productivos y capaces en la sociedad actual.

El taller busca que, a través de la comprensión de conceptos como cultura y turismo, se puedan conocer las principales regiones turísticas del país, así como también las fiestas populares más importantes. A partir de esto propone generar un espacio de diálogo para que los adultos mayores expresen sus experiencias en cuanto a las actividades culturales y recreativas vividas y desarrolladas habitualmente.