La Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) lanza una campaña para concientizar sobre los graves riesgos (falsificación, mala conservación y falta de asesoramiento profesional) al adquirir fármacos fuera de los canales autorizados.

La Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), que agrupa a más de cinco mil farmacias en todo el país, ha iniciado una fuerte campaña de concientización dirigida a la comunidad para destacar la importancia de adquirir medicamentos exclusivamente en el ámbito farmacéutico.

El mensaje principal es claro: comprar fármacos en lugares no autorizados expone la salud del paciente a múltiples riesgos que van más allá del precio.

Los Riesgos de la Compra Ilegal

Desde la FACAF explicaron que adquirir medicamentos fuera de la farmacia genera dos riesgos cruciales para el paciente:

Riesgo del Producto: El paciente corre el peligro de recibir productos falsificados, vencidos o mal conservados, lo que compromete su eficacia. Riesgo de Asesoramiento: No se recibe el fármaco indicado por la ausencia del asesoramiento de un farmacéutico, quien es el profesional idóneo para acompañar el tratamiento y garantizar una dispensa correcta.

“Adquirir productos medicinales fuera de la farmacia puede generar reacciones adversas o directamente que el tratamiento no funcione. Y, en el peor de los casos, complicar aún más enfermedades”, señalaron desde la Federación.

El Rol Esencial del Farmacéutico

La farmacia es el único punto que controla todo el proceso en la cadena sanitaria, garantizando tanto la procedencia como la conservación de los medicamentos.

Los farmacéuticos son profesionales preparados para:

Brindar atención segura y información clara .

Acompañar al paciente en cada tratamiento, sugiriendo y garantizando la expensa correcta.

El mensaje final de la FACAF a la comunidad es: “No arriesgues la salud comprando medicamentos en lugares no autorizados. Acudí siempre a tu farmacia de confianza y más cercana”.