Ezequiel Galli: “Si continuamos con el aumento de los casos, vamos a tener que volver a Fase 4“

En la noche de este martes, el intendente Ezequiel Galli encabezó una conferencia de prensa en el Salón Rivadavia del Palacio San Martín. Estuvo acompañado por el secretario de Salud Germán Caputo y se refirieron a la situación epidemiológica actual del Partido de Olavarría.

En principio, el Intendente informó el reporte diario, por el cual cuatro personas más resultaron con covid-19 positivo, por lo que el número de casos activos al momento es de 23. “Desde el inicio de la pandemia son 284 los curados en total, 1978 descartados, 6 fallecidos. Hay 2 personas internadas en UTI, 1 proveniente de Laprida y 1 en Clínica COVID de la ciudad de Olavarría. El 96% de los casos activos, corresponden a menores de 60 años. Desde el inicio de la pandemia realizamos 2291 testeos”, detalló Galli.

Seguidamente sostuvo que “en los últimos días hemos visto un aumento de los casos. Germán (Caputo) lo va explicar y quizás veamos que en los próximos días habrá un aumento, que se está dando en toda la región, no solo en Olavarría. Hemos detectado muchos casos en trabajadores esenciales con domicilio acá en Olavarría, que van a trabajar afuera de la ciudad y se contagian y también muchos casos que se han contagiado en reuniones sociales, en espacios cerrados y no en espacios al aire libre”.

“Control Urbano ha realizado muchas actas de infracción por incumplimiento de los protocolos. Hemos observado que hay una cierta relajación, nos hemos relajado porque estamos en Fase 5 y creemos que esto se terminó y está todavía muy vigente. Sabemos lo que pasa en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires y especialmente en la zona del AMBA”, manifestó.

Asimismo enfatizó en “queremos dar este mensaje de que tenemos que seguir cuidándonos, seguir usando el tapabocas, vemos que mucha gente no lo utiliza en espacios públicos, en la calle particularmente, también tenemos que seguir con el lavado de manos, el distanciamiento social, todos los cuidados de higiene personal, la ventilación de los ambientes, no participar de reuniones sociales. Lo ha dicho el ministro de Salud de la Nación Ginés González García que se han visto muchos contagios en reuniones sociales en espacios cerrados. Hay un decreto del Presidente de la Nación que suspendió las reuniones sociales en todo el país, aún en distritos que se encuentran en Fase 5. En espacios cerrados es muy difícil controlar que el protocolo se cumpla, que se cumplan las medidas de bioseguridad”.

El Intendente explicó –además– que “hemos realizado 299 testeos a vecinos de Laprida y 31 para la ciudad de Bragado, dos municipios que se encuentran atravesando una situación compleja y nos hemos puesto a disposición. También seguiremos como hasta ahora en contacto con el Gobierno Provincial para monitorear la situación que vamos viviendo en Olavarría. Si continuamos con el aumento de los casos, vamos a tener que volver a Fase 4 y eso trae implicado muchas cuestiones que no queremos que sucedan. Vamos a esperar hasta mañana que van a estar publicadas las nuevas disposiciones y modificaciones para Fase 4. No queremos retroceder, ni que muchas actividades que volvieron a funcionar tengan que dejar de hacerlo”.

“Vimos mucha relajación y apelamos como lo hicimos en cada conferencia que hemos convocado a la responsabilidad social. Tenemos que aprender a convivir con este virus, con esta nueva normalidad, apelamos a la responsabilidad social, a seguir cuidándonos, higiene personal, lavado de manos y distanciamiento social.

Es importante que nos sigamos cuidando”, agregó.

Por otra parte, indicó que “dentro de los próximos días, vamos a tener una ola de frío y esto hace que muchas de las patologías respiratorias aumenten, sumado a que se puede salir, se puede circular. Es momento de cuidar más que nunca a nuestros adultos mayores. Siempre hablamos de que julio y agosto son los meses más complicados desde el punto de vista del aumento de las patologías respiratorias. La ocupación hospitalaria sigue siendo baja y queremos seguir de esta manera”.

“No nos olvidemos de que estamos ante una pandemia. Quiero cerrar con un mensaje para los vecinos: hicimos un gran esfuerzo para llegar hasta acá, son muchos días de aislamiento, todos sabemos lo que significa esta enfermedad. Hicimos un esfuerzo muy grande y queremos seguir de esta manera. Tenemos que seguir cuidándonos, respetemos los protocolos. El virus puede volver a circular como sucedió hace semanas atrás y puede ser complejo para todos. Volvamos a retomar los cuidados de antes, sabemos que la gente está cansada, que hay muchos que la están pasando mal, que hay muchas actividades que todavía no han podido volver a funcionar. La única manera de combatir este virus, la única vacuna es el aislamiento social, preventivo y obligatorio y cumplir con todas las medidas de cuidado personal”, sostuvo el Intendente.

“En el contexto de pandemia, y en sintonía con lo que es AMBA y ciudades de alrededor, en estos días hemos notado en el Hospital Municipal y los Centros de Salud un aumento en las patologías respiratorias, un incremento en casos sospechosos y casos positivos de Coronavirus. Hemos evaluado los nexos, en la mayoría de los casos se trata de personal esencial, no de salud, gente que trabaja en otras ciudades; los nexos son bien específicos”, explicó el Secretario de Salud Germán Caputo.

Asimismo enunció que “actualmente tenemos dos pacientes en Terapia Intensiva, masculinos, alrededor de 60 años, en regular estado general, con asistencia respiratoria mecánica, uno de ellos de la ciudad de Olavarría y el otro de Laprida; y tenemos un paciente en Clínica COVID. Los porcentajes ocupacionales de las principales salas del Hospital son bajos, de a poco se empezará a dar respuesta a la demanda contenida de estos meses por el tema de la cuarentena”, al tiempo que aclaró que “no tenemos falta de insumos, tenemos contacto diario con las autoridades de la Región Sanitaria IX, el diálogo es muy bueno”.

“La pandemia es algo que nunca vivimos, es algo que desconocemos, por lo cual no puede estar en manos de médicos solamente: tiene que estar en manos de médicos, economistas, gobernantes, en manos de todos nosotros. Todos tratando de manejar ese equilibrio entre lo sanitario, lo económico, lo social, lo comercial, para tratar de que esto nos golpee lo menos posible”, concluyó el titular de la cartera sanitaria local.

Por su parte, el Intendente consideró que “no es momento de festejar cumpleaños, ni de reunirnos, ni hacer asados. Tenemos que atravesar este momento, esta pandemia, con responsabilidad. Hay un hartazgo, pero también como Estado tenemos que seguir regulando esta situación, que es inédita, que nunca antes habíamos atravesado una pandemia. Tenemos que lograr un equilibrio para que el sistema de salud no colapse y es un equilibrio difícil de sostener”.

“Todos nos queremos juntar y festejar cumpleaños, pero tenemos que terminar de entender la dimensión de esta situación. El Estado tiene la función de regular pero también apelamos a la responsabilidad social, porque el Estado no puede estar detrás de cada uno. Como dijo el intendente de Tandil Miguel Lunghi ‘soy el Intendente, no el director de un Jardín de Infantes’. El Estado tiene que estar para controlar pero no puede estar detrás de cada persona, de las actitudes de cada habitante”, pronunció.

Finalmente el intendente Ezequiel Galli anunció que “tratando de evitar la concentración de gente en ciertos horarios, para evitar que se acumule mucha gente durante determinados períodos de tiempo, hemos tomado la decisión de que los comercios tengan la posibilidad de elegir sus horarios: por eso vamos a derogar los decretos que establecen los horarios límite a las 18 o a las 20 horas, para que cada comercio pueda tomar la decisión de abrir de corrido, cortado, 24 horas, etc. Esa modalidad regirá a partir de mañana”.

“El objetivo es que los comerciantes puedan dejar de tener esas complicaciones horarias: cada comerciante puede elegir el horario en que quiera trabajar, volvemos a lo que era hasta principios de marzo. En ciertos horarios hemos diagnosticado una aglomeración de gente, que a lo mejor esperaban hasta último momento para hacer las compras y eso producía mayor concentración. Por eso vamos a liberar la franja horaria”, consideró Galli.