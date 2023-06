Ezequiel Galli: “Que el municipio tenga un plan de vivienda de este tipo es algo inédito en Olavarría”

En la mañana de este viernes el intendente municipal Ezequiel Galli recorrió el barrio Pickelado, puntualmente el sector donde se lleva a cabo una nueva etapa de construcción de viviendas enmarcadas en el Programa TuVi de construcción industrializada. De la recorrida, además de funcionarios municipales, también tomaron parte periodistas locales y posteriormente se efectuó una rueda de prensa.

“En siete años y medio hemos hecho más de 800 obras. Obviamente que hubiéramos preferido que no pase lo que pasó. Rescindir contratos, no está bueno. Pero se le dio una oportunidad a una empresa nueva, como se le dio también a una empresa nueva que hizo la Casa del Bicentenario y que terminó la obra. Permanentemente aparecen empresas nuevas que quieren, ingresar al sistema de licitaciones. Para nosotros bienvenido sea, que haya más cantidad de empresas porque es mayor la competencia y bajan los precios”, expresó el jefe comunal acerca de la situación particular que atravesó la primera etapa del Programa.

En ese sentido, añadió que “en un caso, en este caso particular, no fue del todo exitosa la experiencia. En el caso de la Casa del Bicentenario sí, son dos personas que querían trabajar que querían sumarse, esto es como cuando vas a buscar tu primer laburo y te piden experiencia. En algunos casos sale bien y en otros casos no sale bien, pero nosotros hacemos todo para que la obra se termine. En más de 800 obras que hemos hecho en estos 7 años y medio no tenemos un historial de obras que estén sin finalizar”, enfatizó.

Tanto en la recorrida como en la posterior conferencia de prensa el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Julio Ferraro, además del subsecretario de esa área, Gonzalo Ortiz.

“Creemos y estamos convencidos que esta forma de licitación y de adjudicación es muy buena para los vecinos, le pueden preguntar a los vecinos que ya recibieron en su casa. La verdad que creemos y estamos convencidos de que va a funcionar bien, está la vista de que las casas son viviendas absolutamente dignas, que eso es lo más importante”, añadió Galli.

En ese sentido, agregó que el objetivo es “continuar con este plan en un próxima gestión, en lotes que la Municipalidad está recibiendo. El Municipio recibe de cada uno de los loteos que se están haciendo lotes por la plusvalía, vamos a tener lotes como para hacer planes de vivienda con el próximo gobernador. Ya con el “colo” Santilli lo he hablado que, si le toca ser gobernador, vamos a encarar un Plan de Viviendas, que es lo que falta. Nosotros estamos con un municipio ordenado económico y financieramente, tal como lo demostramos en la Rendición de Cuentas, y por eso pudimos destinar fondos municipales para que en Olavarría se pueda acceder a una vivienda propia”.

Ferraro, por su parte, enfatizó que las casas (cuya entrega está programada para los primeros días de julio) son totalmente equipadas. “La casa se entrega funcionando. Con calefactor, con termo, con cocina, con alacena, cosa que el preadjudicatario se meta y no tenga que ir a comprar un termo, colocarlo o lo mismo con una cocina. Cualquiera que se ha mudado lo sabe, es por eso que todo eso tratamos de absorberlo nosotros dentro de la licitación, para que sea aún más simple”.

“Lo importante acá es que cada familia que lícito para adjudicar estas viviendas, el día que se entregue la llave deja de pagar alquiler y empieza a pagar la cuenta de su casa”, retomó la palabra Galli, quien puso el acento en que esos fondos son los que servirán para realimentar y dar continuidad. “Ese es el espíritu del programa y que el municipio tenga un plan de vivienda de este tipo es algo inédito en Olavarría, vamos a tener construidas 40 viviendas. Ya iniciamos las próximas 10 viviendas y tenemos intenciones de seguir porque cuando la gente empieza a pagar la cuota, que en vez de pagarle alquiler paguen la cuenta de su casa, esos fondos se van a retroalimentar para el día de mañana este plan pueda continuar. En Olavarría nunca había pasado que el Municipio destine fondos para que tanta familia puedan tener su casa, recibir la ayuda de su casa su techo, la verdad que es algo que a nosotros nos llena de orgullo”, finalizó.