Ezequiel Galli: “No tiene ningún sentido salir a controlar los precios”

Lo expresó el intendente de Olavarría en Radio Provincia quien además señaló que “eso ya se hizo y no funcionó”.

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, afirmó que “no hará controles de precios” y aclaró que “esta decisión no es un acuerdo de Juntos. Ni siquiera lo hablamos. Salí a expresarlo porque creo que no es la solución”.

En declaraciones a Siete Colores por FM 97 Une aseguró que “es una medida que no tiene ningún sentido, ya se hizo y no funcionó. Salíamos y los productos no estaban en góndola o los encontrábamos con precios fuera de lo que habíamos acordado. Es una pérdida de tiempo”.

Galli puntualizó que “es una decisión del gobierno nacional sin consenso con los que producen los alimentos” y agregó que “el error es tomar medidas unilaterales y luego salir a controlar con amenazas de tomar otro tipo de resoluciones. Tenemos que encontrar otra solución. Esto no funcionó es lo mismo que cerrar las exportación de carne”.

Además, Galli destacó que “hay que tomar medidas diferentes a las que se están tomando. Después de las PASO el gobierno está tomando medidas electorales. Salió a regalar platita y esa no es la solución tampoco”.