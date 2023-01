Ezequiel Galli formó parte de la apertura de las Escuelas Abiertas de Verano 2023

El intendente Ezequiel Galli encabezó la apertura oficial de la temporada 2023 de las Escuelas Abiertas de Verano; programa impulsado por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que a nivel local cuenta con el apoyo del Municipio en lo que se refiere a logística, insumos y contratación de guardavidas.

El acto se llevó a cabo en el piletón del Bioparque Municipal “La Máxima”. Acompañaron al Intendente el Jefe Distrital de Educación Julio Benitez, el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani, el subsecretario de Deportes y Recreación Juan Agustín Galli, los directores del área Fabricio Carrera y Oscar González y autoridades educativas.

“Gracias por estar acá, por acompañarnos en este espejo de agua de La Máxima, uno de los ocho espejos con los que contamos en todo el partido de Olavarría para el funcionamiento de este Programa, que se realiza entre Provincia y Municipio”, expresó Ezequiel Galli en el marco de la inauguración de temporada.

El Intendente destacó: “Tenemos alrededor de 1000 chicos participando de Escuelas Abiertas de Verano y de las Colonias de Vacaciones del municipio”. En este sentido agregó que “como les decía, esto es posible gracias al trabajo articulado: que puedan ir hasta la escuela, tener el desayuno, venir hasta los espejos de agua a aprender a nadar, divertirse, a pasar un verano como todos nos lo merecemos”.

Para finalizar, Galli saludó a los presentes: “desearles que tengan una excelente temporada, que disfruten mucho de este lugar”.

“Quiero agradecer particular y especialmente a todos los profes de Educación Física de la Municipalidad, que todos los días trabajan para que ustedes puedan aprender y disfrutar; también al equipo de trabajo de La Máxima, y por último a los referentes barriales, que hacen un trabajo importantísimo para que cada uno de ustedes pueda disfrutar de este lugar, de este momento, que puedan tener una pileta como esta que lleva mucho trabajo mantener (no me quiero imaginar lo que es pasar el barrefondo, sé que lleva dos horas y media, tres horas, que la pileta está impecable como está). Así que disfruten mucho pasen un hermoso verano”, culminó.

En nuestro Partido, las Escuelas Abiertas de Verano se desarrollan en 22 escuelas sedes, sumado a los ocho espejos de agua.

La propuesta, que este 2023 culminará el 27 de enero, está destinada a niños, niñas y adolescentes, y se constituye como un espacio de recreación durante la temporada estival, que permite además el desarrollo de distintas actividades orientadas a la prevención y promoción sobre el cuidado de la salud y el desarrollo de capacidades individuales.

Cabe destacar que los chicos reciben desayuno y almuerzo antes de la salida y al regreso de la pileta, respectivamente, en cada uno de los establecimientos educativos.

En este sentido, se trabaja desde la educación, en pos de la inclusión social, la integración y la promoción de actividades físicas, artísticas, culturales y de recreación.