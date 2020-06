Ezequiel Galli: “Hoy probablemente tengamos nuevos casos positivos y quizás tengamos casos todos los días”

Acompañado por el secretario de Salud Germán Caputo y el secretario de Gobierno Hilario Galli, en la mañana de este viernes el Intendente encabezó una conferencia de prensa en la que reiteró los cuatro positivos de Covid-19 que se anunciaron en la noche de jueves.

Señaló de tres casos que “dos son provenientes de la ciudad San Nicolás y uno de Villa Constitución. Nos hemos comunicado con ambos intendentes de cada ciudad y también con la familia de los trabajadores, que ya fueron aislados”.

“También ayer se detectó un positivo de una mujer de edad avanzada de Olavarría y se está buscando el nexo epidemiológico, ingresó con una neumonía al Hospital. Tenemos dos personas internadas por COVID, una de los casos con neumonía el día martes y otra mujer que ingresó el miércoles por la noche. Estamos haciendo los nexos para saber de dónde vino”, agregó.

El Intendente Galli consideró que “hay una caza de brujas, hay muchos audios dando vueltas que se inician con ‘supuestamente’. Estamos ante una pandemia. Se trata de un virus que llegó hace cuatro meses, que tardó en llegar a Olavarría, estuvimos más de cuarenta días sin casos positivos. No entremos en pánico por favor. Parece que Olavarría fuera ‘Kosovo’, que tenemos que tener una ciudad sitiada. Tenemos que estar tranquilos. Hay un equipo de trabajo y un sistema de salud preparado y nos hemos capacitado para esta situación. Les pido paciencia y tranquilidad”.

Con respecto a los casos positivos que están aislados en el hotel, señaló que “estamos armando la logística para que los trabajadores que dieron negativo vuelvan a San Nicolás, mientras que los restantes cinco casos positivos se quedan en el hotel. Germán (Caputo) se acercó al hotel para armar toda la logística”.

“Hoy probablemente tengamos nuevos casos positivos y quizás tengamos casos todos los días, uno o dos, que tuvieron contacto estrecho con personas que dieron positivo. Hoy estamos buscando controlar la situación, estamos haciendo todas las evaluaciones, es una situación compleja, es muy dinámica. Vamos a ser más estrictos con las empresas que vengan de otro lado a trabajar a nuestra ciudad. Si una empresa local necesita personal para un trabajo que contrate mano de obra local, como dijimos desde el principio. Si no hay nadie que lo pueda hacer, que no lo haga”, añadió.

Aclaró también que “las 45 personas que llegaron desde San Nicolás no vinieron a trabajar a la obra de L’amalí, vinieron a trabajar a Loma Negra, para realizar un mantenimiento anual del horno, que solo puede hacer esta empresa. Es un trabajo muy específico, no hay ninguna otra empresa que pueda hacer esta tarea. En San Nicolás hay gente históricamente especializada en esta tarea. Gracias a que pudimos trabajar en conjunto con la empresa Loma Negra pudimos tener estos cinco casos aislados, que nunca llegaron a la fábrica. Están aislados en una habitación, puede haber posible contagio”.

El secretario de Salud Germán Caputo, por su parte, manifestó que “los casos están apareciendo porque se incrementaron los testeos. Al día de hoy tenemos 196 casos sospechosos testeados y 130 casos preventivos testeados. Comparando con otras ciudades hemos triplicado la cantidad de testeos”.

Asimismo se refirió al estado de los pacientes que tienen Coronavirus y dijo que “tenemos un caso estable en terapia y una sola paciente internada en sala COVID. Con el resto de los casos estamos trabajando en el flujograma para evaluar nexos epidemiólogicos y contactos. Ante la aparición de casos lo que se realiza es un flujograma, una línea de tiempo (que llega hasta 14 días atrás del caso cero) y una línea de contacto. Hoy tendremos el resultado de distintos hisopados en base a esto. Estos hisopados son claves y nos terminarán de dar una idea de cómo sigue el flujograma y la línea de tiempo. En función de los hisopados, si dan negativos, se van descartando ramas de contacto. De todos modos permanecen en aislamiento preventivo. Ante hisopados positivos se continúa según protocolo en esa rama. Si necesitamos hisopar, nosotros nos vamos a comunicar con quien sea necesario. Trabajamos codo a codo con Epidemiología e Infectología”.

Luego sostuvo que “nuestra ciudad tiene una comunión muy grande con CABA, con AMBA, han aumentado la cantidad de casos, y es normal que esto pasara acá en Olavarría. Los casos tenían que llegar. El porcentaje ocupacional de las camas del Hospital es realmente muy bajo, incluso menor al mismo período de 2019”.

“Hoy por hoy en sala COVID tenemos un internado, en terapia tenemos uno o dos, esperábamos este aumento de casos y el sistema de salud está respondiendo y está preparado para recibirlos. En el inicio de la pandemia nuestras estimaciones eran mucho peores a lo que tenemos hoy en realidad”, aseguró.

El secretario de Gobierno Hilario Galli enfatizó en que “la logística en Olavarría es muy grande y compleja, en comparación con otras localidades más chicas demográficamente, por lo que llevar adelante un Centro de Transferencia es inaplicable en nuestra ciudad. Hace tiempo que venimos llevando controles en los accesos, empezamos con menor personal, empezamos ayer a trabajar en cómo redistribuir al personal de acuerdo a cómo avanzaban los casos en AMBA y Capital Federal. Tenemos un circuito diario”.

Asimismo planteó que “tenemos todo listo para comenzar con los controles en las localidades de Hinojo, Loma Negra y Sierras Bayas. Primero iniciamos los controles para luego continuar trabajando con el cierre de los accesos a las localidades. Hay que tener en cuenta que hay accesos que no se pueden cerrar, que permiten ingresar a las canteras desde la ruta. Vamos a tener controles en estas tres localidades, para canalizar toda la demanda por esos lugares. Los controles no van a ser los mismos que los que se realizan en el casco urbano de la ciudad, en las localidades no van a las ser las 24 horas del día, sino en franjas horarias de mayor circulación”.

“Es importante destacar que desde la Facultad de Ciencias de la Salud nos van a estar acompañando para realizar los controles de anosmia. Vale la pena aclarar que si bien son importantes los controles en los accesos, no evitan que ingrese el virus. El virus va a entrar igual, porque la mayoría de los casos son asintomáticos. Los controles nos permiten hacer el seguimiento epidemiológico, los caminos por donde anduvieron en la ciudad, para armar los “árboles epidemiológicos”, expresó.

Finalmente, remarcó que “tenemos que reforzar las medidas de prevención generales, es importante usar tapabocas, lavarse las manos periódicamente, mantener el distanciamiento social y no juntarse con amigos ni con familiares”.