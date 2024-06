Ezequiel Galli analizó la derrota electoral y critica la gestión actual

El ex intendente y actual funcionario de Corredores Viales, reflexiona sobre la derrota electoral, la administración de Wesner y su posible retorno a la política.

Este viernes, el ex intendente y actual funcionario de Corredores Viales visitó los estudios de LU32 para hablar sobre su gestión, las razones de la derrota electoral de su partido, la situación actual de la comuna bajo la administración de Maximiliano Wesner, y sus planes futuros.

El ex intendente consideró las últimas elecciones como un evento atípico en la historia argentina, destacando que el hartazgo generalizado de la gente llevó a la presidencia a un candidato ajeno a la política tradicional. Comparó esta situación con su llegada a la intendencia en 2015, que coincidió con la ola política que trajo a Mauricio Macri a la presidencia. “Para nosotros fue un claro mensaje de que cometimos errores,” admitió.

Atribuyó parte de la derrota al desgaste natural de ocho años de gestión y reconoció la necesidad de parar y reflexionar sobre los aciertos y errores. En sus palabras, la política debe ser vista como una película continua, no como una foto estática.

Sobre la actual gestión de Wesner, se mostró crítico pero respetuoso. Destacó la falta de una Secretaría de Salud como un error significativo con consecuencias negativas para el sistema de salud municipal, que registró un millón de prestaciones el año pasado, un número alarmante en comparación con años anteriores. Atribuyó parte de estos problemas a errores en las gestiones de Axel Kicillof y Alberto Fernández, especialmente en el manejo de IOMA y PAMI.

Cuando se le preguntó si consideraría volver a postularse como intendente, no quiso dar una respuesta definitiva. Afirmó que actualmente su lugar es apoyar a su equipo para que vuelva a gobernar Olavarría, aunque no descartó la posibilidad de reconsiderar su decisión en el futuro. Expresó su orgullo por haber sido elegido dos veces por los vecinos y enfatizó su deseo de que su equipo tenga otra oportunidad para demostrar que pueden hacer las cosas bien.

“Es el trabajo más lindo del mundo y realmente me siento, no orgulloso, súper orgulloso de que los vecinos me hayan elegido por dos periodos,” concluyó, dejando abierta la posibilidad de un retorno en un futuro.

Fuente: LU32