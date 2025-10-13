Éxito Total de la Feria del Libro: Pese a las Lluvias, el Público Colmó el San José

Con la presentación de Rechimuzzi como broche de oro, culminó este domingo la 29° Feria Libros en Olavarría y 4° Festival del Libro. El intendente Maximiliano Wesner destacó la gran convocatoria y la articulación entre el Municipio y el Instituto Cultural de la Provincia.

El pasado domingo por la noche cerró con gran éxito la 29° edición de la Feria Libros en Olavarría y el 4° Festival del Libro, eventos que se desarrollaron conjuntamente en el Centro Cultural San José. Pese a las condiciones climáticas adversas que se registraron durante el fin de semana, el auditorio se mantuvo colmado y la concurrencia fue masiva durante las cuatro jornadas.

El cierre de la noche de clausura estuvo a cargo de Rechimuzzi, quien brindó su charla “Experimento, Futuro y Locura” ante un auditorio que desbordaba.

El intendente Maximiliano Wesner celebró la realización de la propuesta, poniendo en valor la importancia de la articulación entre el Municipio, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, librerías, escritores y artistas.

“El encuentro con los libros es una de las actividades que más disfrutan y valoran los olavarrienses, se nota en la gran convocatoria año tras año,” enfatizó Wesner, agradeciendo a los vecinos por acercarse y a los escritores y librerías locales por ser parte fundamental.

Figuras Nacionales y Amplia Agenda

La propuesta cultural contó con la presencia de figuras de renombre nacional que encabezaron las actividades de cierre de cada día:

Jueves: Florencia Canale

Florencia Canale Viernes: Cecilia Rosseto

Cecilia Rosseto Sábado: Gonzalo Heredia

Gonzalo Heredia Domingo: Rechimuzzi

Además de estas visitas, el Festival ofreció un nutrido cronograma que incluyó numerosos talleres, charlas y presentaciones de obras de autores locales y regionales. El evento también contó con la participación de librerías de Olavarría y foráneas distribuidas en el Centro Cultural.

Complementando la oferta literaria, se sumaron propuestas recreativas, lúdicas y didácticas brindadas desde el Museo Dámaso Arce, el Polo Recreativo y Educativo La Máxima, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría (IIAO) y Bibliotecas Populares.