Estudiantes y Mariano Moreno participaron en la LiProBo Sub 16 masculina en Azul

Los equipos olavarrienses compitieron en la segunda etapa de la Liga Provincial de Voleibol, que coronó como campeón a Recreativo de Carmen de Areco. Estudiantes finalizó en el décimo puesto y Mariano Moreno en el duodécimo.

Los clubes locales Estudiantes y Mariano Moreno fueron parte de la segunda etapa de la LiProBo Sub 16 masculina, que se disputó el pasado fin de semana en la ciudad de Azul. El torneo, que contó con la participación de doce equipos de distintas zonas de la provincia, se desarrolló con el objetivo de seguir fomentando el crecimiento del voleibol masculino en la región.

Tras una serie de 34 partidos, el título quedó en manos del equipo de Recreativo de Carmen de Areco, que en una ajustada final venció en el tie-break a Once Unidos de Mar del Plata.

Para las formaciones olavarrienses, la competencia fue una valiosa oportunidad para seguir sumando experiencia en esta categoría, que busca reimpulsar el desarrollo del voleibol masculino en la asociación local.

Posiciones finales

1° Recreativo (Carmen de Areco)

2° Once Unidos A (Mar del Plata)

3° Municipalidad de Pila

4° Mar Chiquita Voley (Mar del Plata)

5° Azul Voley Club

6° Ever Ready (Dolores)

7° Sarmiento (Coronel Suárez)

8° Once Unidos B (Mar del Plata)

9° Municipalidad de Baradero

10° Estudiantes (Olavarría)

11° CeDeTalVo (Mar del Plata)

12° Mariano Moreno (Olavarría)

Los equipos de Olavarría estuvieron integrados por:

Estudiantes: Enzo Flores, Valentín Masson, Aureliano Massillo, Juan Martín Fiscina, Hilario González, Octavio Carmels, Lautaro Maravilla, Milo Barbieri, Leonel García, Bautista Prestipino. La DT fue Ingrid Conte.

Mariano Moreno: Tomás Medina Páez, Tomás Agustín Pereyra, Facundo Matías Giles, Benicio Castañares, Antonio Groba, Simón Pérez, Samuel González, Máximo Simón, Lucio Fausto Bruno. El DT fue Federico Laborde.