Estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales participan de PILA Virtual

El Programa PILA es una propuesta que invita a promover el intercambio de estudiantes en distintos países de América Latina y el Caribe. Este año una estudiante comenzó a cursar en la Fundación Universitaria Los Libertadores de Colombia.

El Programa de Movilidad de Estudiantes PILA Virtual permite que estudiantes regularmente matriculados en carreras de una institución de educación superior (IES) participante del PILA, puedan cursar parte de sus estudios de manera virtual en otra universidad del Programa de un país diferente al de su residencia.

A través del Programa de Internacionalización, este cuatrimestre una estudiante de la Licenciatura en Comunicación de la FACSO comenzó a cursar de manera virtual en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Fundación Universitaria Los Libertadores (FULL), en Colombia.

Se trata de Magdalena Del Río, estudiante del tercer año de la carrera de Comunicación de la FACSO, quien decidió inscribirse al Programa PILA el año pasado. En ese marco está cursando las cátedras Estrategias de Comunicación -vinculada a marketing y ventas de productos-, Producción Fotográfica y Taller de Informe Especial y Opinión Pública, dos de las cuales serán acreditadas por el Departamento de Comunicación y Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales.

Magdalena destacó que las materias elegidas se relacionan “al cien por cien con lo que estudio, y las tres desde un enfoque diferente. La experiencia es increíble. Nunca me imaginé poder estar haciendo esto a esta altura de la carrera. Me encantaría que fuera presencial, sería un sueño poder viajar a conocer la FULL, a conocer a mis profes y a mis compañeros de otros países. El intercambio no sólo me está dando herramientas académicas, sino que también es una experiencia humana muy linda y en la que sé que me van a quedar lazos de amistad muy fuertes”, detalló la joven.

En las cursadas comparte clases con estudiantes de México, Brasil y Uruguay, pero no de Colombia porque ellos cursan de manera presencial. Sin embargo, esperan que en breve se lleve adelante un encuentro de intercambio entre quienes cursan de manera presencial y quienes lo hacen mediante el Programa PILA. Además, Magdalena ha participado de otras instancias de intercambio virtuales, como talleres y eventos, en los que sí se encontró con jóvenes de Colombia y otros países.

“Es una experiencia que yo recomiendo”, reflexionó finalmente Magdalena, e invitó a compañeros y compañeras a sumarse a la propuesta.

Los beneficios de la internacionalización

Hasta el inicio de la pandemia de Covid-19, el Programa de Movilidad Estudiantil PILA se ejecutaba exclusivamente a través de intercambios presenciales entre distintas unidades académicas de América Latina y el Caribe, mientras que a partir del año 2020 comenzó a implementarse bajo la modalidad virtual.

La Facultad de Ciencias Sociales cuenta con el Programa de Internacionalización (aprobado por Res. CA N° 190/21) que depende de Vicedecanato y tiene como uno de sus objetivos fomentar las movilidades física y virtual de su comunidad académica.

En relación a la propuesta, la Dra. María Luz Endere, vicedecana de la FACSO, explicó que Aula PILA Virtual habilita a los y las estudiantes de grado a cursar materias cuatrimestrales de su elección fuera del país, “permitiendo de este modo que mayor número de estudiantes puedan tener una experiencia de internacionalización desde casa. Esta posibilidad sin costo para el estudiante y la unidad académica genera un impacto altamente positivo en la medida que los estudiantes pueden aprender en otros entornos culturales, enfocarse en temas que les son de interés y contribuir al enriquecimiento de su propia trayectoria académica”.

La Dra. Endere a su vez destacó que esta instancia le permite a docentes ofrecer sus materias semestrales, lo que genera “una retroalimentación positiva entre nuestra unidad académica y otras que enseñan disciplinas afines. Al mismo tiempo se espera que las experiencias positivas de estudiantes que hayan completado la cursada en este programa genere un efecto contagio entre sus compañeros”.

Por su parte, la Lic. Débora Linera, quien forma parte del equipo del Programa de Internacionalización de la FACSO, explicó que “la posibilidad de hacerlo virtual permite tener una experiencia de intercambio, hacer contactos con gente de otros países y no perder la regularidad en las materias que está cursando en la carrera de base el estudiante”. Asimismo reconoció que “si bien no es lo mismo a una experiencia presencial, porque hay otros factores culturales totalmente esenciales que intervienen en la experiencia, esta propuesta no deja de ser rica e interesante porque también se hace una interculturalidad virtual”.

Además de la posibilidad de que estudiantes de la FACSO cursen de manera virtual en universidades de otros países de América Latina y el Caribe, para el segundo cuatrimestre se abrió la inscripción para que estudiantes extranjeros se inscriban a las siguientes cátedras de la Facultad de Ciencias Sociales: Tafonomía y Procesos de Formación de Sitios e Introducción al Estudio de la Cultura Material de la Licenciatura en Antropología orientación Arqueología; Antropología Urbana de la Licenciatura Antropología orientación Antropología Social y Profesorado de Antropología; Análisis del discurso de la Licenciatura en Comunicación Social; Taller de Diagnóstico y Planificación de la Comunicación en Organizaciones e Instituciones y Comunicación y Educación de la Licenciatura y el Profesorado de Comunicación Social; Periodismo Digital y Periodismo de Investigación de la carrera de Periodismo y, del Profesorado de Antropología, Introducción a la Ciencia Política.