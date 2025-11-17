Los equipos Infantiles Mixto y Alevines Masculino del Club Atlético Estudiantes lograron el segundo puesto en el certamen regional tras enfrentar a los mejores clubes de la zona. El club destacó el compromiso y rendimiento de sus divisiones formativas.

Tapalqué. El handball de Olavarría tuvo una notable representación durante el fin de semana en Tapalqué, donde los equipos formativos del Club Atlético Estudiantes compitieron en el Super 4. El albinegro se alzó con dos subcampeonatos en las categorías de Infantiles Mixto y Alevines Masculino, cerrando jornadas de un alto nivel de competencia.

Resultados Destacados

El desempeño colectivo del club olavarriense fue clave para alcanzar las finales en ambas divisiones:

Categoría Semifinal Final Resultado Infantiles Mixto Victoria 4-0 vs. 25 de Mayo Derrota 0-4 vs. Tapalqué (Local) Subcampeón Alevines Masculino Victoria 33-27 vs. 25 de Mayo Derrota 26-36 vs. Independiente (Chivilcoy) Subcampeón

En Infantiles Mixto, el equipo demostró un juego completo y efectivo en semifinales. Por su parte, los Alevines Masculino protagonizaron un encuentro de gran ritmo y determinación para asegurar su pase a la final.

El Club Atlético Estudiantes felicitó a la totalidad de los jugadores, a las familias y al cuerpo técnico por el gran esfuerzo y compromiso demostrado en el certamen que reunió a los clubes más destacados de la región.

Fuente: Prensa CAE