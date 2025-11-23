La categoría Sub 19 del Club Atlético Estudiantes se coronó campeona al superar a Los Cardos por 3-0 en la definición por shootouts, luego de un empate 2-2 en tiempo regular con doblete de Victoria Meira. La arquera Lara Ramírez fue clave al atajar todos los intentos rivales.

Olavarría. La categoría Sub 19 Femenino del Club Atlético Estudiantes cerró su temporada de manera inmejorable al coronarse Campeona Anual en una vibrante final disputada en la cancha de Los Cardos.

Definición Dramática

El encuentro finalizó 2-2 en tiempo regular, con los dos goles del equipo «Bata» anotados por Victoria Meira, quien nuevamente demostró ser determinante en los momentos decisivos del partido.

La igualdad llevó la definición a los shootouts, donde Estudiantes mostró una gran templanza y eficacia:

Eficacia Ofensiva: Convirtió sus tres ejecuciones a través de Martina Terrasanta , Elena Arcumano y Victoria Meira .

Actuación Defensiva: La arquera Lara Ramírez tuvo una actuación memorable y sobresaliente, deteniendo cada intento rival para sellar el triunfo por 3-0 en la tanda.

Reconocimientos Individuales

La final no solo trajo el título colectivo, sino también dos importantes reconocimientos individuales para la institución, ambos para Victoria Meira, quien fue distinguida como:

Goleadora del Torneo.

Mejor Jugadora del Torneo.

La Sub 19 del «Bata» cierra de esta forma un año de crecimiento y compromiso, alcanzando un título que refleja el trabajo sostenido del hockey albinegro.

Foto: Prensa CAE