El equipo femenino del Club Atlético Estudiantes culminó su participación en la Copa Argentina de Clubes de Vóleibol en Chapadmalal, logrando el puesto 13 a nivel nacional y destacándose entre los mejores de la provincia.

El equipo femenino Sub 14 del Club Atlético Estudiantes cerró su temporada con una destacada actuación en la Copa Argentina de Clubes de Vóleibol, organizada por la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) en Chapadmalal, del 20 al 24 de noviembre.

El «Bata» logró finalizar en la 13° posición a nivel nacional, lo que lo consolida como el segundo mejor equipo de la provincia de Buenos Aires en la categoría dentro del torneo formativo más importante del país.

Desempeño Competitivo

En un contexto de alta exigencia, donde compitieron los mejores cuatro equipos de cada provincia, Estudiantes mantuvo un rendimiento competitivo a lo largo de todas las jornadas.

Fase Final: El equipo cerró su participación con una victoria ante Juventud Agraria de Colonia Caroya por 3-0 , con parciales de 26-24, 26-24 y 25-17, asegurando el 13° puesto en el cruce correspondiente a la Copa de Oro.

Fase de Grupos: Estudiantes integró la Zona B, donde enfrentó a rivales como GSM Pacífico (Mendoza), Villa Dora (Santa Fe), Independiente Star For. y Universitario de Córdoba.

Plantel y Cuerpo Técnico

La participación del plantel albinegro dejó un balance altamente positivo, reflejando el crecimiento deportivo de las jugadoras a lo largo del certamen:

Puesto Integrante Jugadoras Anita Correge, Joaquina Illia, Guadalupe Kuhn Masson, Alma Catalina Maldonado, Pierina Reyes, Catalina Sosa, Bernabela Defos, Bianca Pietra Bahl, Mia Ochoteco Carlucci, Julieta Muia Pellizari, Lola Campagnale Cajén, Lila Fiscina, Emanuela Verucchi y Malena Suárez Galli. Entrenadora Ana Lía Quintana Mora Asistentes Lucía Santangelo y Guillermo Ducuing Jefe de Equipo Mauricio Correge

Fuente: Prensa CAE