Estudiantes se prepara para una nueva burbuja de la Liga Argentina de Básquet

Entre el viernes 21 y martes 25 de Mayo, el equipo Bataráz estará participando de una etapa de la Liga Argentina de Básquetbol 2021; la cual se disputará en el Gimnasio del Club Ciclista Juninense. Por otra parte, el base Nicolás Lorenzo no seguirá siendo parte del plantel albinegro.

En la jornada matutina de este miércoles, el conjunto que dirige Marcelo “Charly” Macías realizó trabajos de activación a las órdenes del preparador físico, Enzo Jarrié. Después y coordinados por el cuerpo técnico, el Bata efectuó prácticas de lanzamientos dinámicos, técnica individual y repaso de fundamentos 5×5. El parte médico del elenco olavarriense, indica que Julián Ruíz sufrió una distensión en el isquiotibial derecho y será baja entre siete y diez días. Mañana jueves y desde las instalaciones del club, Estudiantes emprenderá el viaja a Junín, a las 12:30 horas.

Por otra parte, la institución albinegra anunció que no se le renovó el contrato mensual a Nicolás Lorenzo, quien podrá continuar su carrera en otro equipo. El base olavarriense de 38 años vistió la casaca bataraza durante ocho cotejos de la presente temporada, con 3.2 puntos (41.7% de efectividad en dobles) y 1.1 rebotes en 11.9 minutos de promedio por encuentro.

Cronograma oficial de los partidos de la minisede Ciclista Juninense:

Viernes 21/5

11:00 – Quilmes vs. Parque Sur

15:00 – Estudiantes (O) vs. Estudiantes (C)

17:30 – Ciclista vs. Rocamora.

Sábado 22/5

11:00 – Quilmes vs. Estudiantes (C)

15:00 – Estudiantes (O) vs. Rocamora

17:30 – Ciclista vs. Parque Sur.

Lunes 24/5

11:00 – Parque Sur vs. Estudiantes (O)

15:00 – Rocamora vs. Quilmes

17:30 – Estudiantes (C) vs. Ciclista.

Martes 25/5

16:30 – Ciclista vs. Estudiantes (O).