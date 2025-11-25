Los Caballeros del Club Atlético Estudiantes cerraron la temporada de la Federación Tandilense de Hockey (FTH) con un doble título en la jornada de finales disputada en Los Cardos de Tandil.

Tandil. El Club Atlético Estudiantes tuvo un cierre de temporada sobresaliente en el hockey masculino al alzarse con los títulos anuales en las categorías Sub 16 y Sub 19 Caballeros de la Federación Tandilense de Hockey (FTH).

Sub 16 Caballeros: Victoria Sólida

El equipo Sub 16 se impuso en la final ante Independiente de Tandil por 2–1, sellando una campaña destacada.

Goles de Estudiantes: Mercedes Olivieri y Francisco Amoroso Alcaza.

Sub 19 Caballeros: Definición por Shootouts

La categoría Sub 19 protagonizó un partido ajustado contra MDQ 06. Tras igualar 1–1 en tiempo regular (con gol de Francisco Amoroso Alcaza), la definición se extendió a los shootouts.

Resultado Final: Estudiantes se impuso 4–3 en los penales australianos.

Anotadores en Shootouts: Jordi Brown (2) y Adriano Quintana (2).

Distinciones Individuales

La FTH también entregó reconocimientos individuales que destacaron el talento del club albinegro:

Goleadora (Categoría Primera): Victoria Meira.

Mejor Arquero: Dante Masuzzo (distinción compartida con Genaro Rafaniello de MDQ 06 y Bautista Canale de Independiente).

El club finaliza el año con un balance altamente positivo en sus divisiones formativas masculinas, consolidando su trabajo sostenido y competitivo.