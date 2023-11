Estudiantes logró la Copa de Bronce en la Copa Argentina Sub14

Del 14 al 18 de noviembre se jugó en Chapadmalal la Copa Argentina de Clubes Sub14 de Vóley. En la rama femenina, el equipo Bataráz finalizó en la posición 17º y fue el primero en la Copa de Bronce, al derrotar 2-0 a Olimpo de Bahía Blanca.

Mencionado torneo, que fue organizado por FeVa, reunió a los mejores 30 conjuntos de todo el país; donde Atlético Sastre se consagró campeón de la Copa de Oro al superar 3-1 a Provincial de Rosario en la final.

Estos fueron los resultados que obtuvo Estudiantes en el certamen:

Zona

2-3 vs. Ferro C. Oeste

3-2 vs. Racing Gualeguaychú

0-3 vs Atlético Sastre

3-0 vs. Bell Ville

1-3 vs. Once Unidos.

Del 17º al 24º Puesto

2-0 vs. San José

2-0 vs. Gimnasia Santa Fe

Final Copa Bronce (17º – 18º Puesto)

2-0 vs. Olimpo Bahía Blanca.

Fuente y foto: Prensa CAE.