Las categorías juveniles del Club Estudiantes compitieron este sábado en el Super 6 de la As.Am.Bal, disputado en Mercedes. El equipo femenino se quedó con el tercer lugar tras caer en semifinales, mientras que el masculino finalizó en la séptima posición del certamen.

Olavarría. Las categorías juveniles de handball del Club Estudiantes (el «Bata») tuvieron una intensa jornada de definiciones este sábado en el Super 6 de la Asociación Amigos del Balón (As.Am.Bal), que se desarrolló en el CEF N.º 40 de Mercedes.

Juveniles Femenino: Tercer Puesto

El conjunto albinegro femenino tuvo una destacada actuación que lo llevó a disputar la semifinal del torneo.

Resultado de Semifinal: Cayó ante 25 de Mayo por 28–38 en un encuentro de alto ritmo.

Posición Final: Con este resultado, el equipo de Estudiantes finalizó su participación en un meritorio tercer puesto del Super 6.

Juveniles Masculino: Séptima Posición

La categoría masculina no pudo avanzar en la llave principal, pero sumó valiosos partidos en la jornada:

Cuartos de Final: Cayó ante Riestra por 24–38 .

Triangular (5° al 7° puesto): Victoria 24–20 ante Chacabuco . Derrota 24–33 frente a Los Toldos .

Posición Final: El equipo culminó el certamen en la séptima posición.

Ambas categorías sumaron experiencia y continuidad competitiva en un torneo de exigencia, reafirmando el trabajo formativo del handball de la institución.

Foto: Prensa CAE