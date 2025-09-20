Estudiantes ganó un partidazo y Racing sigue puntero en el Torneo Pre-Federal de Básquet

El “Bata” venció 85-84 a Independiente de Tandil con una noche brillante de Mateo Macrini, mientras que Racing se impuso 76-64 a Sarmiento y se mantiene como único líder de la Región Sur – Zona Única del Pre-Federal 2025.

En una noche de emociones en el Parque Guerrero, Estudiantes se quedó con una ajustada victoria por 85-84 frente a Independiente de Tandil, en un encuentro que se definió en los segundos finales. El equipo albinegro despidió con una ovación a Mateo Macrini, quien cerró su etapa en el club siendo la gran figura del partido con 25 puntos.

El trámite fue parejo de principio a fin, con diferencias mínimas y pasajes de gran básquet. Mateo Framiñan, asumiendo el rol de base titular ante las ausencias de Silveyra y Dilascio, aportó 17 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. Otro destacado fue Federico Marín, quien desde la banca sumó 23 puntos claves para mantener al equipo en juego.

La definición llegó en el cierre, cuando Nicolás Lorenzo convirtió dos libres fundamentales que sellaron el triunfo. Con esta victoria, Estudiantes continúa invicto como local y se ubica segundo en la tabla con 10 unidades.

Por su parte, en el Parque Olavarría, Racing venció a Sarmiento 76-64 con un gran desempeño de Marcos Risso, figura del partido con 25 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias. También se destacó Manuel Yaben, con 18 tantos y 10 recobres. El equipo dirigido por Matías Orlando se mantiene como único líder de la zona con 11 unidades.