Estudiantes entre los cuatro mejores de la provincia en el Provincial Sub 14 de Vóley

El equipo “bataraz” tuvo una destacada actuación en Mar del Plata, donde logró el pase a la semifinal y se clasificó para el próximo provincial en San Nicolás.

Con un balance muy positivo, el equipo de vóley Sub 14 femenino de Estudiantes se metió entre los cuatro mejores de la provincia, tras su participación en el Torneo Provincial de Clubes Femenino A1 que se disputó en Mar del Plata.

La actuación del equipo “bataraz” fue notable, especialmente en los cuartos de final, donde remontaron un 0-2 en contra para imponerse por 3-2 a Once Unidos de Mar del Plata, lo que les aseguró el pase a la semifinal.

El próximo torneo provincial se jugará en la ciudad de San Nicolás y será clasificatorio para la Copa Argentina de Clubes que se disputará en Chapadmalal.

Resultados del equipo de Estudiantes

ZONA: vs Independiente de Tandil: 2-3 vs P. Nuevo: 3-1 vs Riberas Voley: 3-0

CUARTOS DE FINAL: vs Once Unidos: 3-2

SEMIFINAL: vs Riberas Voley: 2-3

3° PUESTO: vs Independiente de Tandil: 1-3

