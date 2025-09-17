Estudiantes domina la Liga Olavarriense de Voleibol en categorías Sub 14 y Sub 18

El club albinegro se quedó con los títulos de ambas divisionales tras disputar las finales con sus propios equipos, en un torneo que reunió a formaciones de Olavarría y Adolfo Gonzales Chaves.

El pasado sábado 6 de septiembre, el vóley de Olavarría vivió una jornada de intensa actividad con la Liga Olavarriense en sus categorías Sub 14 y Sub 18, que tuvo lugar en los gimnasios de Estudiantes, en el Parque Carlos Guerrero. El gran protagonista fue el club local, que logró imponerse en las dos finales del torneo.

En el evento participaron un total de 14 equipos de las asociaciones de Olavarría (Estudiantes, Pueblo Nuevo y Racing) y Adolfo Gonzales Chaves, lo que garantizó un alto nivel de competencia durante toda la jornada.

Dominio en Sub 14

En la categoría Sub 14, la final fue una demostración del dominio de Estudiantes, ya que enfrentó a dos formaciones del mismo club. En un emocionante partido que se definió en tres sets, el equipo de Estudiantes B se consagró campeón al vencer 2-1 a Estudiantes A, con parciales de 17-25, 25-21 y 17-15. El tercer puesto fue para Pueblo Nuevo A.

El equipo campeón de Estudiantes B estuvo integrado por Alma Luis, Maldonado, Dirgam, Ochoteco, Campagnale, Pietra, Suárez y Ferreira, bajo la dirección técnica de Ana Lia Quintana.

Título en Sub 18

La categoría Sub 18 también tuvo una definición “bataraz”, con una final disputada entre Estudiantes A y Estudiantes B. En este caso, el equipo A se impuso con un contundente 2-0, con parciales de 25-12 y 25-13. El podio fue completado por la delegación de Adolfo Gonzales Chaves.

El equipo campeón de Estudiantes A estuvo conformado por Incaurgarat, Rodriguez, Muller, Malianni, Giacoboni, González, López, Echeverria, Yapour y Wagner, con Guillermo Ducuing como director técnico.