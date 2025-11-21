El equipo «bataraz» superó en su primer partido a General San Martín Pacífico de Mendoza por 3-1. El torneo, que convoca a 40 equipos del país y otorga dos plazas al Sudamericano, se disputa hasta el lunes en Chapadmalal. Hoy, el equipo de Ana Lía Quintana jugará su segundo encuentro ante Villa Dora (Santa Fe).

Olavarría. El equipo Sub 14 Femenino del Club Atlético Estudiantes inició con éxito su participación en la Copa Argentina de Clubes de Voleibol, el certamen más importante de la categoría organizado por la Federación de Voleibol Argentino (FeVA) en Chapadmalal.

Estudiantes, que fue subcampeón en la Copa Sub 12, comenzó su camino en la Zona B con un triunfo.

Resultados y Próximos Partidos

En el partido que abrió el certamen el jueves a las 8:00 horas, el equipo de Olavarría superó con un emotivo cierre a General San Martín Pacífico de Mendoza por 3 a 1, con parciales de 25-22, 20-25, 25-13 y 27-25.

El «bataraz» integra la Zona B junto a Villa Dora (Santa Fe), Independencia Star (Formosa), General San Martín Pacífico (Mendoza) y Universitario (Córdoba).

Cronograma de Próximos Partidos (Hora Argentina):

Jueves (Segunda Fecha): 16:00 hs. vs. Villa Dora (Santa Fe)

Viernes (Tercera Fecha): 11:30 hs. vs. Independencia Star (Formosa)

Viernes (Cuarta Fecha): 19:30 hs. vs. Universitario (Córdoba)

Sábado: Queda libre por la mañana, iniciando la ronda de playoffs por la tarde si clasifica entre los dos primeros de la zona.

Plantel y Staff

El equipo está dirigido por la DT Ana Lía Quintana y cuenta con el siguiente plantel: Anita Correge, Joaquina Illia, Guadalupe Kuhn Masson, Alma Catalina Maldonado, Pierina Reyes, Catalina Sosa, Bernabela Defos, Bianca Pietra Bahl, Mia Ochoteco Carlucci, Julieta Muia Pellizari, Lola Campagnale Cajén, Lila Fiscina, Emanuela Verucchi y Malena Suárez Galli. Los asistentes técnicos son Lucía Santangelo y Guillermo Ducuing, y el Jefe de Equipo, Mauricio Correge.