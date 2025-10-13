Estudiantes de Electromedicina de la FIO Visitan Hospitales de Élite y Expomedical

Futuros técnicos de la UNICEN recorrieron el Garrahan y el Italiano, y participaron en la feria Expomedical 2025 en Buenos Aires, conectando la teoría de las aulas con la tecnología de punta y la realidad del sector salud.

Estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Electromedicina (TUE) de la Facultad de Ingeniería (FIO-UNICEN), que están próximos a recibirse, vivieron una experiencia académica crucial al visitar hospitales de referencia nacional (Garrahan e Italiano) y asistir a Expomedical 2025, el evento de salud más importante de Argentina.

La iniciativa, liderada por un docente de la carrera, buscó vincular directamente a los futuros profesionales con el mundo laboral, permitiéndoles ver en funcionamiento la tecnología que hasta ahora solo conocían en los apuntes. “Estas visitas enriquecen la formación de los alumnos al darle perspectiva de cómo funcionan otros centros de salud, de cómo se organizan y cómo sería su lugar de trabajo”, destacó el docente Pedro Escobar.

Inmersión en Ingeniería Clínica y Áreas Críticas

Durante las tres intensas jornadas, los estudiantes tomaron contacto con los equipos de Ingeniería Clínica y Electromedicina de ambas instituciones, observando de cerca:

Organización y Gestión: Modos de organización de los talleres de mantenimiento, software de seguimiento de reparaciones y sistemas de prioridades de atención.

Visitaron diagnóstico por imágenes, terapias intensivas, centrales de esterilización, laboratorios y salas de medicina nuclear. Arquitectura Hospitalaria: Observaron el diseño de los espacios y las circulaciones internas, clave para entender la integración de la ingeniería en entornos de salud.

Expomedical y Proyección Laboral

La delegación también participó en Expomedical 2025, la vidriera de innovación con más de 150 expositores, lo que les permitió actualizarse en nuevas tendencias tecnológicas y conectar con referentes del sector.

La experiencia vivencial tuvo un impacto inmediato en los estudiantes:

Agustín Vitale Melchior (Olavarría) resaltó la “cantidad de tecnología” y la “responsabilidad” que implica mantener todo funcionando, afirmando que “la FIO nos da la oportunidad de vivir experiencias que nos acerca al trabajo profesional”.

se proyecta . Joel Martínez Acchura (oriundo de Salta) agradeció la oportunidad que brinda la universidad pública, valorando la posibilidad de “cumplir sueños y proyectos” en una carrera que une la electrónica con la salud.

La Tecnicatura Universitaria en Electromedicina se consolida como una propuesta con gran proyección laboral, formando técnicos capacitados para insertarse en hospitales, clínicas y empresas con una mirada integral que fusiona tecnología, ingeniería y salud.