Estudiantes busca recuperarse en Bahía Blanca

Estudiantes visitará este jueves a partir de las 20:30h a Bahía Basket en lo que será la la primera presentación como visitante antes del cierre de la temporada regular.

El “bataraz” tendrá que volver a jugar el viernes por la noche ante el otro elenco bahiense, Villa Mitre, en tanto que la próxima semana deberá viajar a La Plata y Lanús

El elenco de Cristian Colli llega a este cruce habiendo perdido sus últimos dos compromisos, ambos en condición de local ante Lanús y Bahía Basket precisamente. Con ese panorama, el “bataraz” afronta el juego de este jueves desde la séptima colocación, lugar al que llegó gracias a 16 triunfos y ocho caídas en la segunda fase más el arrastre para alcanzar los 50 puntos.

En el último cuarto del juego ante Bahía Basket, el jugador Jeffrey Merchant fue descalificado y deberá cumplir una sanción que, hasta el mismo día del juego en el Dow Center, no fue notificada al cuerpo técnico ni dirigentes por parte del tribunal de disciplina de AdC. El alero ex Quilmes viajará con el equipo a la espera de conocer la resolución frente a esta situación y si podrá o no jugar en Bahía Blanca. Matías Aristu no viajó con el equipo para continuar en Olavarría con la recuperación de su lesión en el isquiotibial derecho.

Por su parte, los dirigidos por Laura Cors llegan al juego del jueves con un andar irregular y acumulan victorias y derrotas alternadas en las últimas semanas, habiéndole ganado a Estudiantes en el Maxi en su última presentación. Actualmente ocupan la decimocuarta colocación con 41,5 puntos producto de ocho triunfos y 17 caídas en la segunda ronda.

Esta será la cuarta vez y última vez que estos equipos se enfrentarán en la actual temporada, al menos en fase regular. Los primeros dos partidos fueron por la primera fase y terminaron con una victoria por lado: Estudiantes ganó en la sede de Junín por 75 a 69 y Bahía hizo lo propio en la cancha de Villa Mitre unas semanas más tarde por 76 a 72. La tercera presentación entre ambos fue el pasado domingo en Olavarría con triunfo para la visita por 78 a 69.

El plantel viajará este jueves por la mañana y disputará el partido con la siguiente nómina:

#4 Fermín Callegaro

#5 Martín Cabrera

#6 Cristian Scaramuzzino (C)

#7 Mateo Battistino

#8 Tomás Pérez

#9 Juan Ignacio Fernández

#10 Jeffrey Merchant

#11 Johu Castillo

#13 Alejo Andrés

DT: Cristian Colli

Asistentes: Francisco Erdocia y Manuel González

Preparadora física: Marisol Diorio

Utilero: Giuliano Caruso