Expresó Carlos Arena, quien a los 41 años de edad decidió retirarse del fútbol olavarriense de Primera División. En la nota, la palabra del experimentado volante de Olavarría sobre lo que fue su nutrida campaña deportiva.

Carlos Arena debutó en la divisional principal de la Liga de Fútbol de Olavarría el 18 de Mayo de 1997 con la camiseta del Club Social y Deportivo Loma Negra. Aquella tarde jugó los últimos 15 minutos del encuentro en la derrota del equipo Celeste ante El Fortín en la Villa Alfredo Fortabat. La anécdota del partido es que a falta de pocos minutos para el final, Carlos le “picó” la pelota a Néstor Ramírez y se estrelló en el travesaño. Mientras que su último cotejo en Primera fue el pasado 9 de Julio del corriente 2021 ante Club Embajadores en la cancha de Ferro Carril Sud; disputando los 90 minutos con la camiseta de Club Social y Deportivo Municipales de Olavarría.

Dentro del fútbol olavarriense, Arena jugó en Loma Negra para luego defender los colores de El Fortín, Atlético Hinojo, Racing A. Club, La Amistad, Ferro Carril Sud, Estudiantes y Municipales. Por su parte en la Liga de Azul, el mediocampista ofensivo jugó en Cemento Armado, Alumni Azuleño y Boca Juniors; mientras que en Ayacucho vistió la camiseta de Sarmiento. Asimismo, estuvo vinculado al fútbol amateur de nuestro medio, donde disfrutó de varios logros con el equipo de La Estancia FC.

(Fotos y datos aportados gentilmente por el periodista Fabián Casanella)

Carlos, ¿Cómo podes evaluar tu carrera futbolista en Primera División?

Estoy muy conforme por como he realizado mi carrera. Quizá me he quedado con esa espina de haber podido dar más (…) he tenido la posibilidad de jugar afuera pero por los destinos de la vida no me pude dar ese pequeño gusto. Como fue el caso donde después de ascender con Ferro tenía todo firmado con Unión Lara de Venezuela para irme a jugar a la Primera División, Copa Libertadores; y por una desgracia familiar me tuve que quedar con mi hijo de 3 años y criarlo yo. Lo mismo pasó con irme a Bolívia, cuando Romanello era el técnico del Ciclón. Esas dos espinas me quedaron marcadas, pero después muy conforme de la carrera que hice.

¿En qué club ó clubes te sentiste más cómodo?

Gracias a Dios he estado en casi todos los clubes de Olavarría, y me han atendido de maravilla; pero con el que más me marco fue Ferro por todo lo que significó abrochar ese ascenso en 2009. Me quedo con ese equipo porque obviamente fue el que más me marcó de todos, pero estoy agradecido con todos los clubes que he pasado tanto de acá como de Azul y Ayacucho.

¿Y en cuál te sentiste más ganador ó más importante en el juego?

He tendido la suerte de salir campeón en todos los clubes que jugué en Olavarría, pero obviamente el campeonato más importante fue el del ascenso con Ferro al Torneo Argentino “B” (…) Terminé jugando en un equipo muy largo de grandísimos jugadores, que la tenía que luchar día a día en los entrenamientos para ganarme un lugar entre los 18 convocados de cada partido.

Y por último, ¿Qué significa el fútbol para vos?

Mi vida entera. Después de mis hijos fue muy importante el fútbol para mí. La verdad que me dolió en el alma tenerme que irme el viernes pasado de Primera, pero bueno me voy tranquilo con lo que brindé. Donde estuve siempre di el máximo, así que más que tranquilo. Significa mi vida entera desde los 15 años, que tuve la suerte de jugar en Primera, hasta terminar mi carrera con casi 42 años. En todos los clubes que estuvo siempre he recibido el cariño de la gente, dirigentes, compañeros. El fútbol me dejó muchos amigos. Y me quedo con ese cariño que me han brindado todos desde que supieron que me retiraba del fútbol de primera división. Eso es impagable.