Se presentarán en RAB Invasorxs del espacio (Olavarría), Las Muertes (Tandil) y desde La Plata la banda En Bajada. Además habrá ilustración, tatuajes y set de vinilos ramonero.

El sábado 8 de noviembre se realizará en nuestra ciudad la tercera edición de la Fiesta Ramona. En Bajada, la banda integrada por ex miembros de “Embajada Boliviana” se presentará por primera vez en Olavarría para revivir los clásicos de la banda más importante del Punk platense. Compartirán escenario con la banda local tributo a Expulsados “Invasorxs del espacio” y el grupo tandilense “Las Muertes”.

Además, en la tercera edición de este festival estarán presentes la ilustradora Yamilé Elzegbe dibujando en vivo, Yami Lacamara tatuando y Juan D. Fleitas con un set en vinilo con la discografía de Los Ramones.

La cita será en la cervecería RAB (Rivadavia 3936) a partir de las 19 horas. Habrá sándwiches y choripanes, además de las clásicas cervezas del lugar. Las entradas, con capacidad limitada, ya están disponibles en cervecería RAB y también podrán adquirirse en puerta con un valor de $15.000.