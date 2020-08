Este martes comienza la Inscripción para los Juegos Bonaerenses 2020 (Edición Virtual)

Días pasados, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizó el lanzamiento de la edición 2020 de los tradicionales Juegos Bonaerenses, que en esta oportunidad tendrán la modalidad virtual.

El certamen estará sujeto a los protocolos sanitarios que rigen a la Nación y a la Provincia y es por esto que solo se desarrollarán aquellas disciplinas que se encuentren dentro de las actividades permitidas y avaladas por las autoridades sanitarias y gubernamentales.

Este año, como consecuencia de las medidas que rigen en nuestro país por la pandemia Covid-19, se propone un nuevo formato de torneo que permite igualar las condiciones de acceso de los participantes, independientemente de las fases sanitarias en que se encuentre cada uno de los municipios y que funciona como una herramienta de acompañamiento y expresión para la comunidad deportiva y cultural de la provincia.

Desde la Municipalidad de Olavarría, a través de las Subsecretarías de Cultura y Educación y Deportes y Recreación, se convoca a todos los interesados en participar a que puedan inscribirse desde el próximo martes 18 al 30 de septiembre.

Juegos Electrónicos:

Podrán participar aquellos jóvenes mayores de 13 años:

Clash Royale

Fortnite

Free Fire

League of Legends

Para más información e inscripción, los interesados podrán comunicarse (en el horario de 9 a 12 horas) al teléfono 444127 de la Dirección de Deportes.

Disciplinas culturales

En esta edición 2020 las disciplinas propuestas para el área de Cultura son:

Juveniles: Artes Plásticas -Dibujo, Pintura, Objeto Tridimensional-; Fotografía Digital; Video Minuto; Literatura -Cuento, Poesía-; Solista Vocal; Stand Up; Free Style (promocional); Malambo.

Artes Plásticas -Dibujo, Pintura, Objeto Tridimensional-; Fotografía Digital; Video Minuto; Literatura -Cuento, Poesía-; Solista Vocal; Stand Up; Free Style (promocional); Malambo. Personas con Discapacidad –Juveniles: Pintura; Fotografía Digital; Malambo; Narración Oral; Canto.

Pintura; Fotografía Digital; Malambo; Narración Oral; Canto. Adultos Mayores:Artes Plásticas -Dibujo, Pintura, Objeto Tridimensional-; Literatura -Cuento, Poesía-; Solista Vocal.

En esta edición podrán participan las categorías: a) Juveniles: sub 15 (los nacidos en 2005, 2006, 2007 y 2008), sub 18 (los nacidos en 2002, 2003 y 2004) y única (los nacidos entre 2002 y 2008); b) Adultos Mayores: única (los nacidos en 1960 inclusive y anteriores); y c) Personas con Discapacidad (PVD): única (los nacidos en 2008 inclusive y anteriores).

Para más información pueden comunicar por mail a la Dirección de Cultura: dircultura@olavarria.gov.ar

Calendario: