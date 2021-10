Este fin de semana se realizará la 7° edición del Bataracito

Este sábado y domingo se realizará en el Club Atlético Estudiantes la 7° edición del Bataracito, el torneo de voley que se ha convertido en uno de los más lindos de la provincia de Buenos Aires por la cantidad de equipos que participan.

Organizado por el plantel de profesores y la subcomisión de voley del CAE, este año el evento contará con la participación de 63 equipos de más de 14 ciudades: Mar del Plata, Bahía Blanca, Las Flores, Capital Federal, Dolores, Balcarce, Azul, Tandil, Bolívar, Gral Belgrano, Coronel Suárez, Mar Chiquita, Olavarría y Conurbano Bonaerense.

Se jugarán 174 partidos, 99 el sábado y 75 el domingo, en 11 canchas, de las cuáles 7 serán en el Club Estudiantes. Las categorías participantes serán Sub 13 femenina, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 femeninas y masculinas.

Este torneo, que comenzó con equipos locales y de la región, poco a poco fue creciendo hasta convertirse en un evento esperado y consolidado dentro del calendario del voley provincial. En 2019 se nombró padrino del Bataracito a José Montesano que este año emocionó a los argentinos con sus relatos desde Tokio.

Los partidos comenzarán a las 9 de la mañana y las finales serán el domingo a las 18 hs.

Fuente: Prensa CAE