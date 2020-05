“Este fin de semana largo volveremos a disfrutar de salidas recreativas”

Así lo hizo saber el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, a través de su cuenta de Twitter.

En este sentido, indicó que este fin de semana largo (lunes 25 feriado) los olavarrienses podrán salir de 10 a 16Hs.

Estas salidas serán selectivas de modo que, el sábado y domingo, podrán salir los niños acompañados de un mayor, mientras que el lunes 25 podrán hacerlo las personas mayores de 60 años.

En ambos casos las salidas no podrán ser mayores a 500 metros del domicilio. Además desde el Municipio remarcaron que no se permitirán aglomeraciones de personas y no se podrán usar juegos de plazas y parques, como tampoco se podrá salir a correr ni practicar deportes.